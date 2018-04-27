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Макгрегор захотел тренироваться в сибирском снегу
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Макгрегор захотел тренироваться в сибирском снегу 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Sean M. Haffey / Getty Images
Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Оуэн Родди рассказал о желании своего подопечного провести поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит портал Allboxing.
«Конор непредсказуем и очень забавен. После боя с Флойдом Мейвезером он сказал мне: "Ходят разговоры о моем поединке с Хабибом. Я могу устроить это в России. Знаешь, что мы сделаем? Мы сделаем все, как было в фильме "Рокки". Мы поедем в Сибирь и будем тренироваться в снегу, я надену шубу и буду тащить сани прямо по снегу"», — заявил Родди.
Тренер сказал, что отказался ехать с подопечным в Россию.
«Но что поделать, он может. Он способен вытворять самые безумные вещи, поэтому его и любят. Далеко не каждый мог бы это сделать. Этот бой был бы фантастическим. Не знаю, что будет дальше, но это я бы определенно хотел увидеть», — добавил он.
19 апреля Нурмагомедов заявил, что рассчитывает на бой против Макгрегора в 2018 году. По словам россиянина, он готов побить соперника даже во дворе.
Нурмагомедов 8 апреля стал чемпионом UFC в легком весе. В главном бое UFC 223 россиянин оказался сильнее американца Эла Яквинты.
Нурмагомедов в профессиональной карьере не потерпел ни одного поражения, удерживая рекорд в 26 побед (8 нокаутом). Макгрегор имеет в активе 21 победу и три поражения.
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