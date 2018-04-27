Нурмагомедову вручили отпечаток руки легендарного боксера Мохаммеда Али

"Спасибо, братья, за гостеприимство и за такой ценный подарок", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Али умер 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет. В последние годы жизни легендарный боксер страдал от болезни Паркинсона.