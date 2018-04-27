Нурмагомедову вручили отпечаток руки легендарного боксера Мохаммеда Али 

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову во время его визита в Саудовской Аравии вручили памятный подарок в виде отпечатка руки легендарного боксера Мохаммеда Али, сообщает "Советский спорт".
"Спасибо, братья, за гостеприимство и за такой ценный подарок", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Али умер 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет. В последние годы жизни легендарный боксер страдал от болезни Паркинсона.
Ранее сообщалось, что команда Нурмагомедова в качестве основных соперников рассматривает кандидатуры ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.