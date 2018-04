Нурмагомедову подарили отпечаток руки Мохаммеда Али

Во время поездки чемпион UFC в легком весе получил в подарок отпечаток руки легендарного боксера Мохаммеда Али

«Спасибо братья за гостеприимство и за такой ценный подарок», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

thank you brothers for hospitality and for such a great gift. See you soon. #MuhammadAli #hand Спасибо братья за гостеприимство, и за такой ценный подарок. #МухаммадАли

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

27 Апр 2018 в 8:08 PDT