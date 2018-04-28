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Соперник Емельяненко признался в любви к Чечне
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Соперник Емельяненко признался в любви к Чечне 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир рассказал об отношении к России и Чеченской Республике. Его слова приводит Sport24.
«Россия — та же Америка, только вы говорите на другом языке. Мне нравится Путин, думаю, и русским он тоже нравится. Считаю его умным лидером, он ставит Россию превыше всего. Думаю, он очень уважаем в вашей стране», — заявил Мир.
Боец отметил, что ему нравится Россия и Чечня. «Я большой фанат чеченцев. Они уважительно относятся к гостям, к старикам и женщинам. Грозный для меня — очень безопасное место, мне там комфортно. Там будет шоу ACB летом, хочу взять туда жену с детьми. Я попытался объяснить, насколько мусульманская культура там теплая, насколько бережно они принимают гостей, что ей не о чем волноваться. Она будет под надежной защитой», — добавил он.
Мир и Емельяненко встретятся в ночь на 29 апреля в рамках четвертьфинала Гран-при организации Bellator в тяжелом весе. Россиянин последний поединок провел 24 июля, проиграв американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом в первом раунде.
Всего 41-летний Емельяненко провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел 5 поражений.
38-летний Мир провел 29 поединков, в которых победил 18 раз и проиграл в 11-и. В последний раз он выходил в октагон в марте 2016 года и был нокаутирован.
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