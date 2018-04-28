Ещё
Украинскому борцу запретили ехать на соревнования в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинскому борцу запретили ехать на соревнования в РФ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что ему запретили ехать на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме», — отметил Беленюк. Спортсмен не рассказал о подробностях запрета участвовать в соревнованиях, но отметил, что у него на душе от этого «скребут кошки».
17 апреля Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе в Каспийске вопреки отказу украинских властей от участия в соревнованиях, проходящих в России.
Борец Беленюк 5 апреля предупредил о последствиях бойкота соревнований. Он заявлял, что после того, как Украина не поедет на чемпионат Европы, она может не отобраться на первенство мира и вместе с тем потерять олимпийскую лицензию.
13 марта власти Украины объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака, бойкот будет снят, когда улучшится общая политическая ситуация.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Липницкая удивила откровенным фото14
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение