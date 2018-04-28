ММА. Емельяненко оказался легче Мира на 10 килограммов

В американском Роузмонте все готово к проведению очередного турнира ведущей американской Лиги смешанных единоборств — Bellator 198. Его главным боем станет поединок супертяжеловесов россиянина Федора Емельяненко и американца Фрэнка Мира. Накануне прошло взвешивание спортсменов.

Емельяненко показал на весах результат в 108,8 кг, Фрэнк Мир значительно тяжелее — 118,6 кг. Как считают многие, преимущество у американца не только в весе, но и по возрастным показателям: Миру — 38 лет, в то время как Федор перешагнул границу в 40 лет.

Тем не менее, Емельяненко накануне встречи с Миром высказался вполне оптимистично: «Я уже давно думал о поединке с Фрэнком, потому что он первоклассный боец. В свое время он считался одним из лучших в мире, и занимал верхние строчки в рейтинге, и я счастлив, что нам, наконец, удастся провести этот бой».

По словам россиянина, он следил за карьерой Фрэнка и смотрел все его бои: «Я в курсе не только того, с кем он дрался, но и что у него происходило в жизни. Само собой, габариты играют большую роль, но не основную. Они могут повлиять на ход поединка, но я убежден, что главное в бою — это навыки, которыми ты обладаешь, и форма, в которой находишься».

"Фрэнк замечательно чувствует дистанцию, а кроме того, является очень сильным грепплером, который много своих побед добыл именно на земле, — цитирует Емельяненко Best of MMA. — Так что в этом компоненте он очень силен. Не могу сказать, что я этого остерегаюсь, но мне определенно нужно иметь это в виду".