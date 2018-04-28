ЦСКА сыграет с «Реалом» в «Финале четырех» Евролиги

Реквием по мечте: как ЦСКА прошел «Химки» в Евролиге

Московский ЦСКА в гостях одолел подмосковные «Химки» и пробился в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги, где сыграет с мадридским «Реалом» «Газета.Ru» рассказывает о великой встрече двух российских грандов.

В последнюю пятницу апреля «Химки» и ЦСКА выдали настолько гениальный матч, что обзывать его лучшим в сезоне Евролиги даже как-то стыдно.

Первыми всерьез за «рисовку» шедевра взялись гости, для которых болезненное поражение в третьей встрече серии оказалось отличным раздражителем — а в гневе армейцы всегда страшны для любого соперника.

Если в среду в Мытищах за всю Москву героически отдувались Отелло Хантер и Кори Хиггинс, то уже к четвертому поединку чемпионы России вернули в парадигму свой классический коллективизм, позавидовать которому могли бы и многие команды НБА.

Результатом такой многогранности красно-синих стали аж 32 очка в дебютной четверти — тем самым подопечные Димитриса Итудиса практически повторили внушительное достижение «Химок», в своей первой в истории игре плей-офф Евролиги накидавших в кольцо ЦСКА 34 балла.

Во многом подобная результативность и вытекающий из нее отрыв (+7 по итогам десятиминутки) возник благодаря чрезмерному волнению химчан — и наиболее всего это проявлялось в потерях.

Шутка ли, но за весь матч игроки армейцев умудрились потерять мяч целых 13 раз (мягко говоря, не топ-уровень), однако все равно проиграли в этом споре хозяевам: те накопили аж на четыре оплошности больше.

Причем отдавали «круглого» желто-синие временами совсем уж странным образом, будто на секунду превращаясь в «зеленых» юниоров из ДЮСШ — настолько непонятно все это смотрелось.

Как назло, тут еще и Семен Антонов — в рядовые дни просто качественный «ролевик» — нацепил на себя красно-синий костюм Бэтмена, отправившись крушить антагонистов.

Уже к большому перерыву форвард имел в своем активе десять очков (на тот момент третий результат в обоих коллективах) при ровно нуле промахов с игры и двух подборах, как бы намекая, что «Химкам» в этот вечер стоит считаться с ним так же, как с условным Серхио Родригесом

Сам испанец, к слову, тоже не оставался в тени партнеров, особо ярко проявляя себя в концовках: что в первой, что во второй четвертях разыгрывающий брал на себя ответственность за финальное владение и неизменно попадал с сопротивлением (сначала из пределов дуги, потом «трехочковый»).

В итоге на 15-минутную паузу «Арена-Мытищи» уходила в сомнительных чувствах: -13 на экваторе матча не казались чем-то по-настоящему страшным лишь в отрыве от контекста последних эпизодов «дерби Ленинградки».

При более же глубоком рассмотрении ситуации поклонников команды Георгиоса Барцокаса не могла не угнетать мысль, что в этом сезоне у их любимцев от слова «совсем» не получалось играть с ЦСКА в «догони меня».

Пожалуй, по ходу четвертьфинальной серии лишь ленивый не написал, что во всех трех встречах — явно добавивших седины опытным армейцам — «Химкам» удавалось как минимум не проигрывать в старт: и вот эта нелюбовь Подмосковья к роли воды в импровизированных «салочках» как раз и тянула их в «Финал четырех».

Стоит отметить, что неспособность желто-синих спасать такие дерби была обусловлена вовсе не отсутствием у коллектива характера, а куда более прозаичными факторами: во-первых, получая столь весомое преимущество армейский клуб банально «душил» визави большей свежестью, которую формировали длина скамейки и заслуженный отдых лидеров; во-вторых — ЦСКА (как казалось до сегодняшнего дня) является слишком уж классной организацией без «таланта» отдавать подобные матчи (если они вне рамок «Финала четырех», конечно).

Именно этот сценарий в реальности и начал разыгрываться — «Химки», уже заступая за грань вылета из Евролиги, активизировали всю злость и стали предпринимать попытки нивелировать дефицит.

Особо помогали им в этом хоть немного наладившиеся подборы (32-34 к финальной сирене), с которыми в предыдущих встречах все было заметно хуже: пожалуй, удалось не сильно проиграть щит желто-синим лишь из-за непредвиденного «выходного» до этого идеального Хантера, откровенно провалившего четвертый поединок (всего пять очков и четыре собранных отскока).

Вкупе с классной обороной и самоотверженной борьбой в нападении это на самом деле возродило интригу — на старте заключительной четверти у ЦСКА было всего +3.

Но опять же — даже тут сбывался упомянутый сюжет, согласно которому армейцы, сохранившие чуть больше сил и эмоций, все равно должны плюс-минус уверенно выиграть матч.

И действительно — подобравшись к визави на расстояние одной точной «трехи», химчане пропустили нокаутирующий красно-синий рывок 11:0, уложившийся в какие-то считанные полторы минуты.

Откатившись на эти жуткие -14, «Химки», думалось, уже подписали свидетельство о вылете из Евролиги — красивом, достойном, гордом, но все же вылете.

И нет никаких сомнений, что именно так бы все и было, не окажись в составе желто-синих некого Алексея Шведа , еще в самом начале матча преодолевшего «скромную» отметку в 100 реализованных «трех» в одном розыгрыше главного клубного турнира Старого Света.

Безусловно, к «сочным» перформансам россиянина все уже более-менее привыкли, однако сотворенное Алексеем в этот вечер оказалось невероятным даже для него самого — а границы невероятности у защитника, как известно, сильно выше недосягаемых для простых смертных.

Восемь из 12-и — это не количество пасмурных месяцев в Москве за год, а статистика попаданий трехочковых. Восемь из 12-и — с учетом того, что многие броски Швед исполнял с диким сопротивлением за пару метров от дуги.

Свою восьмую (еще раз — восьмую) дальнюю «бомбу» звездный баскетболист (36 очков, пять подборов и шесть ассистов) отправил в цель за минуту до финальной сирены, выведя партнеров вперед — 87:85.

Сказать, что армейцы были обескуражены происходящим — не сказать ничего; ЦСКА действительно не понимал, что вообще происходит и зачем вообще нужна вся их качественная защита, когда один человек нивелирует ее в одиночку, просто попадая отовсюду.

В такой ситуации «Химки» обязаны были побеждать. Но не победили.

Сначала Маркович после подбора в защите от Томаса Робинсона не попал из-за дуги (думается, что бросать все-таки следовало не ему), затем Швед принял не самое очевидное решение, сфолив на Родригесе (испанец реализовал оба, сравняв счет), после чего на линию штрафных за 21 секунду до конца встал Энтони Гилл

Встал и попал лишь одну попытку. За трудягу-форварду, проводящего просто потрясающий сезон и отыгравшего на 5+ в первых трех встречах серии, было в этот момент особенно обидно — промах со статики как бы подвел черту под не самым удачным для американца (семь очков, два подбора и две передачи при пяти потерях) поединком (что важно — ключевым поединком), чего он, без сомнения, не заслуживал.

Впрочем, даже при таких вводных хозяевам для виктории достаточно было просто отзащищаться.

Но против этого был Хиггинс — Кори уверенно взял мяч в руки, загнал себя в сложнейшее положение, однако все равно положил в цель какой-то невероятный бросок в падении, выведя красно-синих вперед за пять секунд до конца.

А дальше случился самый настоящий ужас. «Химки» решили быстро разыграть мяч, и вот уже всего спустя пару мгновений Чарльз Дженкинс забивает из-под кольца — и зал ревет в восторге.

Но попадание отменяют судьи — якобы из-за давнишней просьбы о замене от хозяев, которая была отложена из-за промаха Гилла, а затем не была отменена.

При этом никакого сигнала от судейского столика слышно не было, и арбитр встречи сначала дал командам играть.

В общем, смотрелось все это жутко и непонятно — Барцокас готов был уничтожить вообще всех рефери на планете (а судейство, надо сказать, было очень сомнительным на протяжении всего поединка), игроки в смятении и раздражении ходили по паркету, а на трибунах происходил синтез удивленности и подавленности.

В итоге последнее владение «Химкам» пришлось переиграть, но эмоций на него у коллектива не осталось — Сергей Моня промахнулся с центра площадки, отправив ЦСКА в очередной «Финал четырех».

Как уже было сказано, в последнюю пятницу апреля российские гранды выдали настолько гениальный матч, что обзывать его лучшим в сезоне Евролиги даже как-то стыдно.

Кроме шуток — по-настоящему стыдно сейчас лишь за чопорность европейского баскетбола.

Да, чудят арбитры и в НБА — причем временами сильнее и чаще.

Однако одним из главных правил лучшей лиги мира является ее зрелищность: порой ради интриги и красоты судьи закрывают глаза на какие-то микро-нарушения, заставляя сердца болельщиков стучать в разы учащеннее.

В Евролиге же все наоборот — здесь, как оказалось, даже когда невероятные сюжеты и настоящие праздники баскетбола рождаются сами собой, их могут безжалостно убить, вспомнив о былом запросе на замену.

И, да — это не хорошо и не плохо. Это просто данность.

Но с этой данностью Евролиге — как и всему европейскому баскетболу — не догнать НБА примерно никогда. Даже с помощью настоящих баскетбольных гениев, которые здесь, к счастью, есть.