Турнир ACB 86 по смешанным единоборствам пройдет 5 мая в СК «Олимпийский»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости . Масштабный турнир по смешанным единоборствам ACB 86 пройдет 5 мая в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве, сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках мероприятия состоится 13 поединков, в четырех из них на кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии ACB.

Главным сражением вечера станет титульный бой-реванш в полулегком весе между Маратом Балаевым (8 побед, Санкт-Петербург) и Юсуфом Раисовым (12 побед — 1 поражение, Грозный).

Согласно данным независимого американского портала fightmatrix.com, лига ACB по совокупным показателям своей деятельности занимает третье место в мире среди ММА-организаций.