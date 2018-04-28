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Турнир ACB 86 по смешанным единоборствам пройдет 5 мая в СК «Олимпийский»
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Турнир ACB 86 по смешанным единоборствам пройдет 5 мая в СК «Олимпийский» 

Р-Спорт 4 часа назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Масштабный турнир по смешанным единоборствам ACB 86 пройдет 5 мая в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве, сообщает пресс-служба организаторов.
В рамках мероприятия состоится 13 поединков, в четырех из них на кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии ACB.
Главным сражением вечера станет титульный бой-реванш в полулегком весе между Маратом Балаевым (8 побед, Санкт-Петербург) и Юсуфом Раисовым (12 побед — 1 поражение, Грозный).
Согласно данным независимого американского портала fightmatrix.com, лига ACB по совокупным показателям своей деятельности занимает третье место в мире среди ММА-организаций.
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