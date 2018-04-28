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Российский кикбоксер Левин ведет переговоры о подписании контракта с Bellator
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Российский кикбоксер Левин ведет переговоры о подписании контракта с Bellator 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион организации Glory российский кикбоксер Артем Левин ведет переговоры о подписании контракта с американским промоушеном Bellator. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
"Возвращение в Glory до недавнего времени мне было неинтересно, пока там было иное отношение к бойцам, — сказал Левин. — Сейчас, насколько знаю, там произошли изменения в руководстве, что, возможно, приведет и к смене взглядов по отношению к бойцам. Возвращение возможно, но мне больше интересен Bellator".
"На мой взгляд, это отличная площадка, которая просто зациклена на своих американских бойцах. Им в качестве соперников дают откровенных ноунеймов, набивают им имя и record (количество поединков). Но это все может закончиться, когда придут настоящие бойцы с желанием забрать пояс. Мне интересен их пояс, я связывался с ними, мы ведем переговоры, не исключено, что я буду в Bellator", — добавил спортсмен.
Говоря о своем выступлении в российской организации ACB, Левин отметил, что ведет переговоры о подписании контракта с данным промоушеном. «Контракт с АСВ был подписан разово, на один бой. Я уверен, что мы продолжим сотрудничество с этим промоушеном в дальнейшем. Сейчас ведем активные переговоры, думаю, что дальше будем боксировать в АСВ», — сообщил Левин.
Левин, не выступавший с октября 2016 года, в конце апреля на турнире ACB в Москве победил белоруса Игоря Бугаенко. Всего на счету 31-летнего россиянина 54 победы, шесть поражений и две ничьи в профессиональных поединках.
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