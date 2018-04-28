Российский кикбоксер Левин ведет переговоры о подписании контракта с Bellator

"Возвращение в Glory до недавнего времени мне было неинтересно, пока там было иное отношение к бойцам, — сказал Левин. — Сейчас, насколько знаю, там произошли изменения в руководстве, что, возможно, приведет и к смене взглядов по отношению к бойцам. Возвращение возможно, но мне больше интересен Bellator".

"На мой взгляд, это отличная площадка, которая просто зациклена на своих американских бойцах. Им в качестве соперников дают откровенных ноунеймов, набивают им имя и record (количество поединков). Но это все может закончиться, когда придут настоящие бойцы с желанием забрать пояс. Мне интересен их пояс, я связывался с ними, мы ведем переговоры, не исключено, что я буду в Bellator", — добавил спортсмен.

Говоря о своем выступлении в российской организации ACB, Левин отметил, что ведет переговоры о подписании контракта с данным промоушеном. «Контракт с АСВ был подписан разово, на один бой. Я уверен, что мы продолжим сотрудничество с этим промоушеном в дальнейшем. Сейчас ведем активные переговоры, думаю, что дальше будем боксировать в АСВ», — сообщил Левин.