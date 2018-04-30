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Американский боец Мир пока не решил, где будет выступать после поражения от Емельяненко
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Американский боец Мир пока не решил, где будет выступать после поражения от Емельяненко 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Фрэнк Мир подписывал контракт с Bellator только на поединок против Федора Емельяненко и пока не знает, где продолжит карьеру. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Емельяненко в ночь на воскресенье нокаутировал Мира на 48-й секунде первого раунда в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator.
"Со здоровьем у меня все хорошо. Я подписывал контракт с Bellator, но он не был на несколько боев. Пока не знаю, где продолжу карьеру", — сказал Мир.
Мир является бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). До боя с Емельяненко американец не выступал в течение двух лет в связи с травмами, а также дисквалификацией за применение запрещенных веществ.
Всего в активе 38-летнего спортсмена 18 побед и 12 поражений в ММА.
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