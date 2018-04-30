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Нокаутированный Емельяненко американец поделился планами на будущее
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Нокаутированный Емельяненко американец поделился планами на будущее 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир поделился планами на будущее после поражения от россиянина Федора Емельяненко в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator. Его слова приводит ТАСС.
«Со здоровьем у меня все хорошо. Я подписывал контракт с Bellator, но он не был на несколько боев. Пока не знаю, где продолжу карьеру», — признался 38-летний Мир.
В ночь на 29 апреля американец проиграл Емельяненко техническим нокаутом на 48-й секунде поединка, проходившего в Чикаго. Российский боец отправил соперника в нокдаун, а затем добил его. Рефери принял решение остановить поединок.
Мир потерпел 12-е поражение в профессиональной карьере. В его активе 18 побед. Мир — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
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