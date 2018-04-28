Фрэнк Мир: Нурмагомедов будет доминировать над Макгрегором после первых 2 минут

«Хабиб тоже из самбо, как и Емельяненко. Но он сумел адаптировать свою борьбу под октагон, потому он настолько успешен. Нурмагомедов довёл контроль до такого уровня, что соперники просто не знают, как вставать из-под него. Хабиб ещё молод, он постоянно учится. Парень адаптировал свой стиль под клетку гораздо лучше Фёдора.

У него есть всё, чтобы приспособиться к рингу. Его арсенал полон инструментов из самбо, нужно только вспомнить. Он бы смог приспособиться, у него всё для этого есть.

Хабиб обязательно затмит Фёдора, если продолжит в том же духе. Хабиб делает всё, чтобы достичь этого в будущем. Ему нужно только побеждать и дальше.