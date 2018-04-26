Мир сравнил Федора Емельяненко с козлом

Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир сравнил россиянина Федора Емельяненко с козлом за манеру общаться с журналистами. Слова спортсмена приводит RT.

"Давать интервью и говорить о себе по четыре раза в день — это не самая любимая вещь. Но фанаты хотят это услышать. Ты можешь быть вместо этого козлом, как Федор, и просто не хотеть давать интервью. Но ведь из-за этого некоторое время трансляции боев Федора плохо продавались. Потому не заполнялись арены", — сказал Мир.

Он отметил, что считает Емельяненко великолепным бойцом и вдохновляющим человеком, тихим и вежливым спортсменом.

"Но при этом он не подпускает к себе людей. Он не позволяет узнать, кто он есть на самом деле. Поэтому людям трудно общаться с ним", — добавил боец.

29 апреля Емельяненко и Мир встретятся на турнире Bellator 198 в Чикаго.