Россиянин Александр Емельяненко и бразилец Габриэль Гонзага сойдутся в главном бою турнира Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге

Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship состоится 5 мая на площадке КРК «Уралец». В главном бою вечера сойдутся известный российский боец Александр Емельяненко и бразилец Габриэль Гонзага.

Планируется, что в рамках турнира, который проходит под эгидой «Русской медной компании» , пройдет десять поединков с участием спортсменов из России, Хорватии и Бразилии. Уральский регион представят сразу девять бойцов из Екатеринбурга, Челябинска и Талицы.

Помимо Ивана Штыркова (13-0-0), который выступит против Джеронимо Дос Сантоса (40-20-0), в главной части турнира в октагон выйдут Михаил Рагозин Олег Оленичев . Оба — обладатели серьезных рекордов и выступали в лигах M1-Global и ACB. Михаил Рагозин (8-2-0) проведет бой против бразильца Валлисона Карвальо (8-4-0). Этот бой является реваншем — в 2016 году Карвальо одержал верх над Михаилом на турниер League S-70. Оленичев (10-5-0) сразится против спортсмена из Москвы Виталия Слипенко (8-2-0).

Еще один интересный бой ждут от перспективного спортсмена Дениса Лаврентьева. В его активе четыре громких победы в четырех боях. После боя против бойца UFC Флавио да Сильва Сантоса, который он провел в Екатеринбурге, Денис взлетел в мировом рейтинге почти не 100 позиций и сейчас за ним следят многие промоутерские компании России. Его соперник — Жосенальдо Сильва из Бразилии. В его активе 25 побед в 30 поединках.

Напомним, что 11 апреля Александр Емельяненко впервые прилетел в Екатеринбург, чтобы подписать контракт с RCC Boxing Promotions на четыре боя. Все они пройдут в Екатеринбурге и Челябинске.

Полный кард турнира RCC2: RussianCagefightingChampionship:

93+ Александр Емельяненко (26-7-0), Россия, Грозный vs. Габриэль Гонзага (17-11-0), Бразилия, Рио де Жанейро

93+ Иван Штырков (13-0-0), Россия, Екатеринбург vs. Джеронимо Дос Сантос (40-20-0), Бразилия, Фиера де Сантана

83,9 Михаил Рагозин (10-3-0), Россия, Екатеринбург vs. Валлисон Карвальо (8-4-0), Бразилия, Сан Пауло

62 Денис Лаврентьев (4-0-0), Россия, Челябинск vs. Жосенальдо Сильва (25-5-0), Бразилия, Боа Виста

83,9 Олег Оленичев (10-5-0), Россия, Екатеринбург vs. Виталий Слипенко (8-2-0), Россия, Москва

63 Никита Чистяков (8-4-1), Россия, Санкт-Петербург vs. Алексей Невзоров (12-3-0), Россия, Старый Оскол

83,9 Арсений Смирнов (4-0-0), Россия, Екатеринбург vs. Дмитрий Арышев (7-7-1), Россия, Санкт-Петербург

69 Александр Грозин (8-2-0), Россия, Талица vs. Святослав Шабанов (15-5-1), Россия, Новосибирск

93 Дмитрий Малыхин (3-1-0), Россия, Екатеринбург vs. Владо Неферанович (4-4-0), Хорватия.

77,1 Артур Караваев (5-4-0), Россия, Екатеринбург vs. Вадим Кафаров (4-3-0), Россия, Березовский

Аккредитация на турнир: 8-922-026-33-13, agalanow@mail.ru, Алексей Галанов