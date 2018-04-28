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СМИ сообщили о допросе Федора Емельяненко сотрудниками ФБР
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СМИ сообщили о допросе Федора Емельяненко сотрудниками ФБР 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Причина встречи российского спортсмена с американскими силовиками в настоящий момент неизвестна.
Сотрудники ФБР пообщались с российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко в отеле в Чикаго.
По данным Telegraph, причина встречи российского спортсмена с американскими силовиками остается неизвестной, однако, по информации издания, ранее компания президента США Дональда Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, сотрудничавшего с Федором Емельяненко.
Как отмечает газета, адвокат американского лидера Майкл Коэн, в отношении которого в США ведется расследование, раньше являлся операционным директором Affliction.
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