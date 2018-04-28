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Эдгард Запашный: «В этот раз секундантом Федора Емельяненко буду не я»
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Эдгард Запашный: «В этот раз секундантом Федора Емельяненко буду не я» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
В преддверии боя Федора Емельяненко с Фрэнком Миром в рамках «Гран-при» Bellator, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени в Чикаго, близкий друг Последнего Императора Эдгард Запашный прокомментировал свое участие в поединке в качестве секунданта.
— В этот раз я не секундант, Федор выбрал другого человека — своего друга. И главный тренер (Владимир Воронов. — Прим. «СЭ»), конечно, тоже будет с ним. (Константин КОЛМАКОВ)
Бой Федора Емельяненко с Фрэнком Миром пройдет в ночь с субботы на воскресенье. «СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка.
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