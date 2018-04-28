Эдгард Запашный: «В этот раз секундантом Федора Емельяненко буду не я»

В преддверии боя Федора Емельяненко Фрэнком Миром в рамках «Гран-при» Bellator, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени в Чикаго, близкий друг Последнего Императора Эдгард Запашный прокомментировал свое участие в поединке в качестве секунданта. — В этот раз я не секундант, Федор выбрал другого человека — своего друга. И главный тренер ( Владимир Воронов . — Прим. «СЭ»), конечно, тоже будет с ним. (Константин КОЛМАКОВ) Бой Федора Емельяненко с Фрэнком Миром пройдет в ночь с субботы на воскресенье. «СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка.