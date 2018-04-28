Допрос перед боем: Емельяненко вызвали в ФБР

Федора Емельяненко накануне боя с Миром допросило ФБР

Прославленный российский боец Федор Емельяненко сразится с американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелом дивизионе. Наш соотечественник считается аутсайдером схватки.

Знаменитые бойцы-ветераны смешанных единоборств Федор Емельяненко и Фрэнк Мир рано утром в воскресенье, 29 апреля, по московскому времени проведут бой на «Оллстейт Арене» в пригороде Чикаго. Победитель продвинется в полуфинал Гран-при тяжеловесов, где его поджидает опытнейший Чел Соннен. Емельяненко — единственный среди восьми участников турнира неамериканец.

Забавно, что в параллельный полуфинал уже пробился Мэтт Митрион — тот самый здоровяк, который обидел россиянина в предыдущем выступлении — 24 июня 2017 года. Не сложно предположить, что Федор мечтает встретиться с обидчиком в решающей схватке и взять реванш, попутно забрав остающийся вакантным с мая 2016 года чемпионский пояс Bellator.

За несколько дней до важнейшего события на данном этапе развития карьеры Емельяненко с ним приключился неприятный инцидент.

Агенты навязались на встречу с гостем США, продемонстрировав свою знаменитую настойчивость, и провели допрос в номере отеля.

Стороны отказались предоставлять какие-либо комментарии по данному факту, поэтому о цели визита ФБР остается только догадываться. Как предполагают американские СМИ, активность спецслужб может быть связана с делом Майкла Коэна , который ранее работал личным адвокатом нынешнего президента страны Дональда Трампа . Известно, что органы сейчас расследуют связь Трампа с порнозвездой Стефани Клиффорд , а Коэн подозревается в том, что якобы передал девушке $130 тыс. в обмен за молчание касательно их интимных отношений.

Сам Трамп продолжает отрицать роман с порноактрисой. По его словам, о выплате крупной суммы отступных ему ничего неизвестно.

И Коэн, и Трамп хорошо знакомы с Емельяненко-старшим.

В свое время юрист и бизнесмен, а ныне политик имели самое непосредственное отношение к промоушену Affliction Entertainment, который проводил крупные и кассово успешные бои по правилам ММА в 2008-2009 годах.

Российский атлет являлся одной из главных звезд организации.

Все протокольные мероприятия, приуроченные к шоу Bellator 198, между тем, состоялись в строгом соответствии с расписанием. Соперники отсидели необходимое количество пресс-конференций, не поражая воображение откровенностями, и взвесились.

Причем Емельяненко показал высший результат за карьеру — аж 108,8 кг при росте 183 см.

Мир, правда, еще тяжелее — 118,6 кг, но он, во-первых, на восемь сантиметров выше, а, во-вторых, по сравнению с периодом собственного расцвета сильно покрупнел, что отмечают все, в том числе и его ближайший противник. Грядущая встреча едва ли будет поражать высокими скоростями. Эти бойцы постараются взять свое за счет других качеств.

После взвешивания оппоненты — опять же, по давно заведенной традиции — провели дуэль взглядов. Смотрели друг другу в глаза недолго и абсолютно беззлобно, затем кивнули и повернулись к собравшимся, продемонстрировав теперь кулаки.

Фаворитом поединка по прикидкам букмекеров является Мир. В россиянина меньше верят после поражения от Митриона, котируя его победу на уровне 2,2-2,5. Коэффициент на успех американского единоборца составляет порядка 1,5-1,7. То есть, подобный исход видится специалистам букмекерского ремесла более вероятным.

Что характерно, российские бойцы в своих комментариях для прессы ставят на Емельяненко. Американцы единодушны — победит Мир, поскольку «лучшие годы Федора остались в прошлом».

«Два бойца старой школы, пионеры ММА. Два настоящих ветерана.

Фрэнк дерется уже вечность, и Федор тоже. Федор был легендой, лучшим бойцом Pride. Фрэнк на определенном этапе был чемпионом UFC. Так что бой интересный.