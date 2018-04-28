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СМИ сообщили о допросе Фёдора Емельяненко агентами ФБР
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СМИ сообщили о допросе Фёдора Емельяненко агентами ФБР 

Говорит Москва 3 часа назад
Эта фирма принадлежит Дональду Трампу. Операционным директором был Майкл Коэн, адвокат Трампа, в отношении которого США проводит расследование.
Фёдор Емельяненко допросили в Чикаго. Подробности пока не известны.
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