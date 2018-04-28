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Боец Магомедшарипов рассказал о своих чувствах, когда держал в руках чемпионский пояс Нурмагомедова
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Боец Магомедшарипов рассказал о своих чувствах, когда держал в руках чемпионский пояс Нурмагомедова 

RT на русском 2 часа назад
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедовшарипов рассказал, какие чувства испытывал, когда держал в руках чемпионский пояс соотечественника Хабиба Нурмагомедова.
«Я был чемпионом лиги АСВ, так что держать чемпионский пояс мне не в новинку. Другое дело, что это пояс лучшей престижной ММА-организации в мире, который к тому же в этот вечер завоевал мой брат и земляк Хабиб Нурмагомедов. Надеюсь, что когда-нибудь и у меня будет такой же», — сказал Магомедгарипов в беседе с корреспондентом RT.
Ранее он рассказал о желании выступить на турнире UFC в Москве.
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