Сотрудники ФБР допросили россиянина Федора Емельяненко перед боем 

Представители ФБР провели беседу с российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Федором Емельяненко в отеле в Чикаго, передает ТАСС.
Причина встречи Емельяненко и сотрудников ФБР остается неизвестной, но британское издание Telegraph отмечает, что ранее компания нынешнего президента США Дональда Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с Емельяненко. Операционным директором промоушена был Майкл Коэн, адвокат Трампа, в отношении которого ФБР ведет расследование.
Известно, что органы сейчас расследуют связь Трампа с порнозвездой Стефани Клиффорд, а Коэн подозревается в том, что якобы передал девушке $130 тыс. в обмен за молчание касательно их интимных отношений. Сам Трамп продолжает отрицать роман с порноактрисой. По его словам, о выплате крупной суммы отступных ему ничего неизвестно. И Коэн, и Трамп хорошо знакомы с Емельяненко.
Емельяненко в Чикаго сразится с американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелом дивизионе. Фаворитом поединка по прикидкам букмекеров является Мир.