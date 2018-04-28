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Сотрудники ФБР допросили россиянина Федора Емельяненко перед боем
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Сотрудники ФБР допросили россиянина Федора Емельяненко перед боем 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представители ФБР провели беседу с российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Федором Емельяненко в отеле в Чикаго, передает ТАСС.
Причина встречи Емельяненко и сотрудников ФБР остается неизвестной, но британское издание Telegraph отмечает, что ранее компания нынешнего президента США Дональда Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с Емельяненко. Операционным директором промоушена был Майкл Коэн, адвокат Трампа, в отношении которого ФБР ведет расследование.
Известно, что органы сейчас расследуют связь Трампа с порнозвездой Стефани Клиффорд, а Коэн подозревается в том, что якобы передал девушке $130 тыс. в обмен за молчание касательно их интимных отношений. Сам Трамп продолжает отрицать роман с порноактрисой. По его словам, о выплате крупной суммы отступных ему ничего неизвестно. И Коэн, и Трамп хорошо знакомы с Емельяненко.
Емельяненко в Чикаго сразится с американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелом дивизионе. Фаворитом поединка по прикидкам букмекеров является Мир.
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