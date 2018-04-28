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Фёдор Емельяненко — Фрэнк Мир: прямая онлайн трансляция
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Фёдор Емельяненко — Фрэнк Мир: прямая онлайн трансляция 

Vringe.com 14 часов назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть основной кард предстоящего турнира Bellator 198 в Роузмонте (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Фёдор Емельяненко (36-5) — Фрэнк Мир (18-11) Четвертьфинал Гран-при Bellator в тяжёлом весе
Эммануэль Санчес (16-3) — Сэм Сицилиа (16-8)
Джеральд Харрис (25-5) — Рафаэль Ловато, мп. (7-0)
Нейман Грейси (7-0) — Хавьер Торрес (10-3)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 КАНАЛ №7 КАНАЛ №8  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Емельяненко-Мир от vRINGe.com  Начало трансляции основного карда (29 апреля) — 04:00 (Киев/Москва) и 07:00 (Астана)
ВИДЕО взвешивания бойцов
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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