Фёдор Емельяненко — Фрэнк Мир: прямая онлайн трансляция

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть основной кард предстоящего турнира Bellator 198 в Роузмонте (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Эммануэль Санчес (16-3) — Сэм Сицилиа (16-8)

Джеральд Харрис (25-5) — Рафаэль Ловато, мп. (7-0)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 КАНАЛ №6 КАНАЛ №7 КАНАЛ №8 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Емельяненко-Мир от vRINGe.com Начало трансляции основного карда (29 апреля) — 04:00 (Киев/Москва) и 07:00 (Астана)

ВИДЕО взвешивания бойцов

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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