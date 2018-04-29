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Федор Емельяненко: испытываю огромную радость
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Федор Емельяненко: испытываю огромную радость 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На проходившем в Чикаго турнире Bellator 198. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нанес поражение американцу Фрэнку Миру. Федор нокаутировал Мира через минуту после начала поединка.
"Я испытываю большую радость. Слава Богу, мы победили. Нанес ли Мир какой-то урон? Надо посмотреть, но пока вроде ничего нет. Ну, разбил немного", — приводит слова Федора Емельяненко РИА Новости..
Федор Емельяненко одержал 37-ю победу на профессиональном ринге и четвертую после возвращения. Теперь Федору предстоит полуфинальный поединок с американцем Чейлом Сонненом. Победитель выйдет в финал, где поспорит за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.
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