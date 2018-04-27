Федор Емельяненко оказался легче Фрэнка Мира перед очным боем в США

ТАСС , 27 апреля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко по результатам взвешивания оказался легче американца Фрэнка Мира перед очным поединком, который пройдет в Роузмонте (штат Иллинойс, США). Об этом сообщает портал MMAjunkie.

На итоговом взвешивании Емельяненко показал вес 108,9 кг, Мир — 118,6 кг.

Четвертьфинальный поединок Гран-при за чемпионский пояс организации Bellator в тяжелом весе между спортсменами пройдет 28 апреля.

На счету 41-летнего россиянина 36 побед и пять поражений в ММА. В активе 38-летнего Мира, который не выступал с 2016 года из-за дисквалификации за допинг, 18 побед и 11 поражений.