Габдуллин: «Уверен в победе Емельяненко над Миром, Федор — целая страна»

"У Мира есть брешь в контратаках, отступая, он не пытается контратаковать, Федор же наоборот, каждую паузу пытается заполнить атакой. Я уверен в победе Федора! Он безупречно готов. Он, как и всегда, силен, ловок, быстр и максимально сосредоточен. Я уверен в нем! Федор — целая страна, мы все будем болеть за него.

В процентном соотношении я расцениваю шансы 60 на 40 в его пользу. Преимущество Федора над американцем — это скорость, расчетливость и молниеносные атаки. Плюс Федор умеет находить выход из самой сложной ситуации.

Но главное преимущество Федора — это эмоциональный, моральный настрой, он просчитывает и учитывает все мелочи и может в любой момент обернуть самую проигрышную ситуацию в свою пользу. Мир очень хитер и изобретателен, у него огромный опыт, особенно в титульных боях. Американец умеет правильно подстроиться, он хорошо ориентируется в партере, хорошо применяет удушающие и болевые приемы. Он тоже в отличной физической и функциональной кондиции”, — цитирует Габдуллина «Р-Спорт»:https://rsport.ria.ru/fights/20180428/1136123396.html.

Ранее в американском городе Роузмонт прошло взвешивание бойцов перед началом турнира. Разница в весе между бойцами составила почти 10 кг. Вес россиянина составил 108,8 кг (240 фунтов), вес американца — 118,6 кг (261,5 фунт).