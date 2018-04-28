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Запашный: «К Федору Емельяненко представители ФБР не подходили»
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Запашный: «К Федору Емельяненко представители ФБР не подходили» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Заслуженный артист России, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал предстоящий бой Федора Емельяненко с Фрэнком Миром в рамках Гран-при Bellator, а также заявил, что российский спортсмен не общался с агентами ФБР.
«Я с Федором третий день вместе. Целый день проводим вместе — кушаем, ходим, занимаемся, обеспечиваем его быт и развлечения, если он хочет. Появилась новость, что Федора допросили агенты ФБР? Нет, это неправда. К Федору представители ФБР не подходили. Они действительно здесь были. Лично я их не видел. Они появились и быстро исчезли, разговаривали с менеджером Емельяненко. Если честно, я не стал интересоваться, чем дело закончилось, но разговор был очень коротким. Кто-то опять что-то ляпнул про Федора, запустив тем самым «утку».
Что касается боя с Фрэнком Миром, то я надеюсь, что Фрэнк проиграет достойно. Достойно, потому что будет серьезный поединок. Фрэнк — супербоец, но у Федора никогда не было легких, проходных боев. Думаю, все закончится во втором раунде в пользу Федора. Фрэнк в хорошей физической форме. Весело, с уважением отзывается о Федоре, подходит, здоровается за руку. Агрессии никакой нет. Конечно, я, как друг и поклонник Федора, желаю Миру проигрыша», — цитирует Запашного ”«Спорт-экспресс»”.
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