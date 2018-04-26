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Харитонов оценил шансы Емельяненко в бою с Миром
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Харитонов оценил шансы Емельяненко в бою с Миром 

SPORT24.ru 26 апреля 2018
Российский тяжеловес Сергей Харитонов, возглавляющий команду Vityaz Fight, затрудняется назвать фаворита предстоящего поединка между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром.
— Думаю, шансы 50 на 50. Мир не выступал уже пару лет, Федор проиграл свой последний бой. Не могу отдать кому-то предпочтение. Повторюсь, шансы равны, — приводит слова Харитонова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
Напомним, Мир и Емельяненко встретятся между собой 29 апреля в рамках четвертьфинального поединка Гран-При тяжеловесов Bellator.
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