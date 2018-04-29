Емельяненко рассказал об общении с агентами ФБР

«Да, в течение недели у меня было достаточно забот, это и допрос ФБР, и проблемы с таможней, но с божьей помощью я справился. Меня не обвиняли в том, что я русский шпион», — заявил 41-летний россиянин.

В ночь на 29 апреля Емельяненко отправил в нокаут Мира. Для победы россиянину хватило 48 секунд.