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Ф. Емельяненко — о допросе ФБР: меня не обвиняли в том, что я русский шпион
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Ф. Емельяненко — о допросе ФБР: меня не обвиняли в том, что я русский шпион 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: dp.ru
Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мнением о победе в поединке Гран-при Bellator над Фрэнком Миром, а также рассказал о своей встрече с представителями ФБР.
«Бой прошёл немного не так, как я планировал, потому что лёгкий удар я всё-таки пропустил. Но в общем всё закончилось удачно. Фрэнк отличный и думающий боец, он был на вершине и он хорош и на сегодняшний день. Да, в течение недели у меня было достаточно забот, это и допрос ФБР, и проблемы с таможней, но с божьей помощью я справился. Меня не обвиняли в том, что я русский шпион. Что касается возможности стать чемпионом, за мной стоят многие люди. Многие за меня болеют, переживают, молятся. Я понимаю, какая армия болельщиков стоит за мной и постараюсь оправдать их надежды», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции после боя с Миром.
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