Харитонов оценил шансы Емельяненко в бою с Миром 

Российский тяжеловес Сергей Харитонов, возглавляющий команду Vityaz Fight, затрудняется назвать фаворита предстоящего поединка между Федором Емельяненко и Фрэнком Миром.
— Думаю, шансы 50 на 50. Мир не выступал уже пару лет, Федор проиграл свой последний бой. Не могу отдать кому-то предпочтение. Повторюсь, шансы равны, — приводит слова Харитонова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
Напомним, Мир и Емельяненко встретятся между собой 29 апреля в рамках четвертьфинального поединка Гран-При тяжеловесов Bellator.