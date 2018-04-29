Емельяненко «легко отделался» от Мира

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко не получил серьезных повреждений в победном поединке 1/4 финала Гран-при за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе против американца Фрэнка Мира. Об этом Емельяненко сказал в октагоне после боя.

Поединок 41-летнего Емельяненко и 38-летнего Мира прошел в воскресенье в Роузмонте (США, штат Иллинойс) и стал главным событием турнира Bellator 198. Емельяненко победил соперника техническим нокаутом на 48-й секунде первого раунда.

"Чувствую большую радость, слава богу, что удалось победить, — сказал российский боец. — Не знаю, надо посмотреть, но, вроде, ничего серьезного не получил, но он меня зацепил немножко".

Мухаммед Лаваль. В полуфинале Гран-при Bellator Емельяненко встретится с американцем Чейлом Сонненом, в другом полуфинале в поединке сойдутся американцы Райан Бэйдер

Теперь в активе Емельяненко 43 боя в смешанных единоборствах, он победил в 37 из них (28 — досрочно) и потерпел пять поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Мир потерпел 12-е поражение, всего он провел в ММА 30 боев, одержав 18 побед (15 — досрочно).