Бывший чемпион Bellator, выступающий ныне в UFC Александр Волков поделился мыслями о победе Фёдора Емельяненко над Фрэнком Миром на турнире Гран-при Bellator, признав, что успех россиянина не стал для него сюрпризом.
«До боя я говорил, что Фёдор вероятнее всего выиграет поединок, а Мир — проходной боец, так что для меня победа — не удивительная новость. Хорош Фёдор или плох Мир? Тут не может быть чего-то одного. И Фёдор был хорошо подготовлен, и Мир не показал того, чего от него ждали. Он просто начал зарубаться и обязательно пропускал. По большому счёту Фёдор в этом бою отработал достаточно грамотно и почти не допустил ошибок, поэтому выиграл. Самбо, бросок из которого исполнил Фёдор, никуда и не уходило из его арсенала. Просто всему время и место. В бою появился момент, когда его можно было использовать. Мир допустил ошибку, увлекшись давлением около сетки. Бросок напрашивался и был своевременным. Соннен — неплохой соперник. Так сложилось, что Фёдору потяжелее с бойцами чуть легче себя. У больших соперников он выигрывает за счёт скорости и умения быстро реагировать. Соннен чуть легче Фёдора, и в скорости он будет уступать не очень много. Сложно делать прогнозы, потому что мы давно не видели выступающих. Не назвал бы эти бои ветеранскими, потому что Bellator — второй промоушен в мире. Там достаточно конкурентные бои. В статусе тяжеловесов это один из сильнейших промоушенов. Вряд ли кто-то из бойцов может быть сильнейшим тяжеловесом планеты, даже если выиграет турнир. Все сильнейшие бойцы — и молодые, и в расцвете сил — находятся в UFC, и конкуренция в тяжелом весе там максимальная. Хотя в Bellator тоже хорошие спортсмены», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.