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Тренер Емельяненко: Мы просто молились за Федора
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Тренер Емельяненко: Мы просто молились за Федора 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Отметим, что Мичков, не присутствовал на поединке, который проходил в Чикаго (США).
«Если честно, мы просто молились за Федора. Лично я просил у бога, чтобы Федор победил, и самое главное — без травм. В конечном итоге Федя нас порадовал, я очень счастлив. Это очень здорово, что он выиграл», — цитирует Емельяненко «Р-Спорт».
Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на 48-й секунде боя (видео)
Бой проходил в Роузмонте (США) и завершился досрочной победой россиянина в первом раунде на 48-й секунде. В начале поединка Федор пропустил несколько ударов и упал, но затем быстро встал. После обмена ударами в стойке «Последний император» нокаутировал Мира.
Россиянин вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов, где ему будет противостоять Чел Соннен. Теперь на счету Емельяненко 37 побед (12 — нокаутом) при пяти поражениях. А в активе Мира третье поражение кряду и 12-е в карьере при 18 победах.
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