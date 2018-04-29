Тренер Емельяненко: Мы просто молились за Федора

Отметим, что Мичков, не присутствовал на поединке, который проходил в Чикаго (США).

«Если честно, мы просто молились за Федора . Лично я просил у бога, чтобы Федор победил, и самое главное — без травм. В конечном итоге Федя нас порадовал, я очень счастлив. Это очень здорово, что он выиграл», — цитирует Емельяненко «Р-Спорт».

Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на 48-й секунде боя (видео)

Бой проходил в Роузмонте (США) и завершился досрочной победой россиянина в первом раунде на 48-й секунде. В начале поединка Федор пропустил несколько ударов и упал, но затем быстро встал. После обмена ударами в стойке «Последний император» нокаутировал Мира.

Россиянин вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов, где ему будет противостоять Чел Соннен. Теперь на счету Емельяненко 37 побед (12 — нокаутом) при пяти поражениях. А в активе Мира третье поражение кряду и 12-е в карьере при 18 победах.