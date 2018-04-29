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Тренер Емельяненко — о бое с Миром: «Мы просто молились за Федора»
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Тренер Емельяненко — о бое с Миром: «Мы просто молились за Федора» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Тренер Федора Емельяненко Александр Мичков отметил, что команда российского бойца, не присутствовавшая в ночь на воскресенье в Чикаго, надеялась на его победу над американцем Фрэнком Миром и молилась за него.
Емельяненко одержал победу над экс-чемпионом UFC Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator. 41-летний россиянин отправил в нокаут соперника менее чем за минуту с момента начала поединка. В полуфинале Емельяненко встретится с 41-летним представителем США Чейлом Сонненом.
— Если честно, мы просто молились за Федора. Лично я просил у бога, чтобы Федор победил, и самое главное — без травм. В конечном итоге Федя нас порадовал, я очень счастлив. Это очень здорово, что он выиграл, — цитирует Мичкова "РИА Новости".
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