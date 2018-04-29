Нокаут за 48 секунд. Как проходил бой Емельяненко с Миром

Россиянин Федор Емельяненко в ночь на воскресенье одолел американского бойца MMA Фрэнка Мира и вышел в полуфинал турнира за пояс Bellator в тяжелом весе.

"Фрэнк делал ровным счетом то, что собирался — выходил вперед и наступал на Федора, но он начал прибегать к слишком широким движениям. В этот момент он попался на апперкот. Мощный апперкот левой рукой. Федор колотит его, рефери останавливает бой. Прекрасное выступление Федора Емельяненко", — прокомментировал бой эксперт YouTube-канала MMAFightingonSBN.

Россиянин нокаутировал Мира в первом раунде, на 48-й секунде. В карьере 41-летнего Емельяненко это 37-я победа. В полуфинале Bellator ему предстоит бой с американцем Чейлом Сонненом.

На пресс-конференции после боя с Миром Емельяненко высказался о будущем сопернике. По его словам, Соннен хороший человек, хоть и ведет себя вызывающе на публике.