Федор Емельяненко: Нижайший поклон всем, кто смотрел бой и молился за меня

Напомним, Емельяненко отправил в нокаут Мира в первом раунде.

"Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову Александру Васильевичу Мичкову , Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава Богу, мы победили", — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава Богу, мы победили!

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

28 Апр 2018 в 11:22 PDT В полуфинале турнира россиянин сразится с представителем США Челом Сонненом.