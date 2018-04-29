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Федор Емельяненко: Нижайший поклон всем, кто смотрел бой и молился за меня
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Федор Емельяненко: Нижайший поклон всем, кто смотрел бой и молился за меня 

Советский спорт 5 часов назад
Напомним, Емельяненко отправил в нокаут Мира в первом раунде.
"Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава Богу, мы победили", — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.
Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава Богу, мы победили!
Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)
28 Апр 2018 в 11:22 PDT  В полуфинале турнира россиянин сразится с представителем США Челом Сонненом.
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