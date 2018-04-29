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Федор Емельяненко: «Слава богу, мы победили!»
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Федор Емельяненко: «Слава богу, мы победили!» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Российский боец Федор Емельяненко после победы над Фрэнком Миром поблагодарил своих тренеров, близких и поклонников. Сегодня утром 41-летний россиянин нокаутировал американца в первом раунде.
— Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня, — написал в своем Инстаграме победитель. — Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава богу, мы победили!
Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня. Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава Богу, мы победили!
Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial) 28 Апр 2018 в 11:22 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
Тренер Федора Емельяненко – о подготовке к бою с Миром: "Значительная часть тренировок акцентирована на бой в партере" Федор Емельяненко: "Слава богу, мы победили!" Тренер Макгрегора: "Конор сказал, что поедет в Сибирь и будет тащить сани по снегу"
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