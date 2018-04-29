Как в старые добрые времена. Репортаж о триумфе Емельяненко

Несколько часов назад россиянин Фёдор Емельяненко вышел в полуфинал Гран-при Bellator в тяжёлом весе, сумев финишировать американца Фрэнка Мира на 48-й секунде первого раунда. Даже немного ностальгия накатила — как в старые добрые времена! Поединок получился не только скоротечным, но также нервозным и зрелищным, а «Последний император» закрыл поражение от Мэтта Митриона , которое потерпел летом прошлого года, дебютируя в организации.

Вокруг Фёдора в последние годы шло много разговоров. Дескать, его пик давно прошёл, а самые лучшие качества Емельяненко уже не показывает. Подобные мнения взяты не из воздуха, имели и имеют под собой серьёзные основания, поэтому сомнения в успехе Емельяненко были вполне обоснованными. Тем более, более-менее явного фаворита в данном противостоянии и не было.

Но всё-таки, Фёдор — легендарный боец и целая эпоха в мире ММА. Поэтому, несмотря на то, что пик карьеры Емельяненко давно пройден, и в последних выступлениях всё у него складывалось не самым лучшим образом, некая спортивная злость и желание доказать, что он всё ещё способен ярко выигрывать, сохраняются. Вероятно, побоище с Мальдонадо и быстрое фиаско в бою с Митрионом действительно помогли Фёдору максимально собраться и подтвердить слова своих тренеров, что он мотивирован и агрессивен, как никогда.

Мотивирован и агрессивен, как никогда. Превью боя Емельяненко–Мир «Последний император» был заряжен на победу и в лице Мира в пятый раз досрочно побил бывшего чемпиона UFC. И ещё один интересный факт — впервые с января 2009-го, когда нокаутировал Андрея Орловского , Фёдор победил по-настоящему знаменитого и титулованного оппонента. Да, Мир и сам давно прошёл свой пик и отсутствовал два года, но его никак не поставить в один ряд с ребятами калибра Джеффа Монсона , Сатоши Ишии, Педро Хиззо, Джайдипа Сингха Фабио Мальдонадо . Поэтому победа над Фрэнком на взгляд автора более ценна, нежели над названными выше спортсменами, при всём к ним уважении.

Для Фёдора всё началось не лучшим образом. Мир пошёл вперёд, пробил левый лоу-кик, а затем сразу же двойку левый прямой — правый боковой. Обычно россиянин в защите использует разрыв дистанции, оттяжку, но здесь не успел этого сделать и попросту оказался пойман, стоя с выставленными вперёд руками, которые у челюсти Емельяненко практически не держит. Фёдор упал на колени, но сумел восстановиться и встать, будучи прижатым к сетке.

Очень может быть, россиянина спасло то, что он быстро поднялся, так как если бы Фёдор упал на спину, то Фрэнк смог бы его накрыть, и тогда под добиванием Мира пришлось бы откровенно туго. Но Емельяненко восстановился, а затем в клинче у сетки порадовал красивейшим подхватом, чего мы уже давным-давно не видели в его исполнении. Опять же, как в старые добрые времена выступлений в Pride.

Американец тут же вскочил на ноги. Чуть позже Емельяненко пробил правый прямой и влетел в клинч, где нанёс несколько неплохих ударов коленом в корпус. Фрэнк ответил тем же и на выходе из клинча, на излёте достал левым прямым.

В голове мелькнула мысль, что сейчас ребята пойдут в разнос, и начнётся самая жара. Мир двинулся вперёд с комбинациями ударов на шагах, а Фёдор оттягивался и старался попасть на отходе. После нескольких взаимных ударов, Фрэнк кинул левую руку, но Фёдор, опережая Мира, развернул корпус влево и, проваливая американца, буквально проводил того размашистым правым куда-то в область затылка, а затем всадил в челюсть заваливавшегося вперёд оппонента короткий левый снизу. Фрэнк упал и был быстро добит. Чем-то напомнило, как в схожей позиции Дэн Хендерсон в 2011-м забил самого Емельяненко.

Поздравляем Фёдора, который выходит в полуфинал Гран-при, где встретится с Челом Сонненом. Сам «Американский гангстер» зашёл в клетку и попытался вновь использовать трештокинг, сказав, что не хотел бы даже находиться рядом с Емельяненко, но выглядело всё это глупо и несуразно. Казалось, что Чел из себя все эти колкости попросту выдавливает, поскольку ему неловко произносить их в адрес такого спокойного и умиротворённого человека, как Емельяненко.

Трудно сказать, понял ли россиянин, что сказал о нём Чел, поскольку Фёдор всё ещё пользуется услугами переводчика. При этом Фёдор сам протянул Соннену руку, и американец её пожал. Тем самым весь трешток «Американского гангстера» сошёл на нет. К тому же, Чела после его высказываний освистали.

В ММА много любителей провоцировать и кидаться громкими заявлениями, оскорблять. Среди них «Последний император» с его манерой общения и поведения сильно выделяется. Но это в каком-то смысле и есть фишка Фёдора, проявляющаяся в немногословности, уважении и спокойствии. Даже когда они с Сонненом встали друг напротив друга, то в глазах легендарного россиянина не просматривалось злости или презрения, желания отомстить. Только умиротворение.

Что касается непосредственно поединка, то ничего нового Фёдор не продемонстрировал, да и былого арсенала практически тоже. Разве что, приятной неожиданностью стал отточенный бросок из клинча, показавший, что разница в весе почти в 10 кг, и тот факт, что Мир и сам неплохо борется, вообще не являются проблемой для Емельяненко и при необходимости он спокойно может бросить Фрэнка.

Фёдору аукнулось то, что почти вся его защита строится на своевременном разрыве дистанции. А когда не успел отскочить назад, то россиянин показал уязвимость, так как в тот момент, когда Мир настиг его своей двойкой, просто выставил вперёд руки. Кроме того, Емельяненко по-прежнему частенько низко держит руки, что откровенно рискованно. Тем не менее, скорость решила исход боя.

«Последний император» выглядел быстрее на фоне массивного, но более статичного противника, что в итоге и вылилось в досрочное поражение экс-чемпиона UFC. Стоит заметить, что для возраста в 41 год Фёдор очень быстр, но уже много лет он пытается выехать именно за счёт быстрых и жёстких ударов. Мы увидели подхват, но хотелось бы, чтобы это было не разовое явление, а борьба стала активно использоваться как в былые годы, когда того требует ситуация.

Емельяненко заставил понервничать, но потом добыл эффектную победу. И всё же предлагаем не впадать в эйфорию и не рисовать раньше времени в голове радужные картины, где Фёдор уже примерил на талии пояс чемпиона Bellator. Сумеет ли Емельяненко и дальше развить успех, или с Миром Фёдор сверкнул, как комета, под занавес карьеры, но на этом и всё. Время покажет.

Что касается Фрэнка, то он тоже не показал ничего нового. Всё тот же здоровый, но медлительный и пробитый тяжеловес, который проиграл КО/ТКО в 9-й раз за карьеру. Наверное, теперь закончит контракт с Bellator и повесит перчатки на гвоздь, ведь ему 38 лет. Хотя, кто его знает. Может в ACB выступит, где ему, безусловно, будут рады.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Емельяненко-Мир Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.