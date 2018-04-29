Удар коленом рассек бровь бойцу MMA до кости

Британский боец смешанного стиля (MMA) Джек Мэйсон проиграл шведу Хакону Фоссу во время боя под эгидой промоушена Cage Warriors, получив при этом серьезное рассечение. Видео, как британцу оказывают медицинскую помощь разместил в своем Twitter-аккаунте ветеран UFC Джон Магуайр.

На ролике можно заметить, что рассечение настолько глубокое, что в кадр попал череп Мэйсона. Сам Магуайр охарактеризовал повреждение как одно из самых жутких рассечений в истории боев по правилам MMA.

В официальном Twitter-аккаунте Cage Warrors появились кадры, на которых Фосс наносит удар коленом по голове Мэйсона. Предположительно, именно он и вызвал рассечение.

В активе британского бойца, выступающего в полусреднем весе, 29 побед и 17 поражений. Его оппонент — Фосс провел только 14-й бой в профессиональной карьере. На его счету девять побед и пять поражений.