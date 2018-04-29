Ещё
Удар коленом рассек бровь бойцу MMA до кости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Удар коленом рассек бровь бойцу MMA до кости 

Lenta.ru 46 минут назад
Британский боец смешанного стиля (MMA) Джек Мэйсон проиграл шведу Хакону Фоссу во время боя под эгидой промоушена Cage Warriors, получив при этом серьезное рассечение. Видео, как британцу оказывают медицинскую помощь разместил в своем Twitter-аккаунте ветеран UFC Джон Магуайр.
На ролике можно заметить, что рассечение настолько глубокое, что в кадр попал череп Мэйсона. Сам Магуайр охарактеризовал повреждение как одно из самых жутких рассечений в истории боев по правилам MMA.
В официальном Twitter-аккаунте Cage Warrors появились кадры, на которых Фосс наносит удар коленом по голове Мэйсона. Предположительно, именно он и вызвал рассечение.
В активе британского бойца, выступающего в полусреднем весе, 29 побед и 17 поражений. Его оппонент — Фосс провел только 14-й бой в профессиональной карьере. На его счету девять побед и пять поражений.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских борцов объявили охоту12
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator71
Возвращение Императора1
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение