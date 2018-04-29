Президент Bellator: Емельяненко вернулся

«Фёдор вернулся. Это было то же самое, как его выход в клетку в Нью-Йорке. Его поединки всегда привлекает внимание. Я очень ждал этого боя и для него было самое время. Теперь Емельяненко ждёт встреча с Чейлом Сонненом. Я в восторге и я вижу очень хорошие перспективы тяжёлого веса в нашем промоушене», — рассказал Кокер в интервью размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.