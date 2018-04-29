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Президент Bellator: Емельяненко вернулся
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Президент Bellator: Емельяненко вернулся 

Чемпионат.com 2 часа назад
Президент Bellator Скотт Кокер поделился впечатлениями от победы Фёдора Емельяненко над Фрэнком Миром в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator на турнире в Роузмонде (пригород Чикаго, штат Иллинойс).
«Фёдор вернулся. Это было то же самое, как его выход в клетку в Нью-Йорке. Его поединки всегда привлекает внимание. Я очень ждал этого боя и для него было самое время. Теперь Емельяненко ждёт встреча с Чейлом Сонненом. Я в восторге и я вижу очень хорошие перспективы тяжёлого веса в нашем промоушене», — рассказал Кокер в интервью размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.
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Немков: возвращение старого-доброго Фёдора? Он никуда и не уходил Цзю: беспокойства по поводу падения Фёдора не было Ф. Емельяненко оказался легче Мира почти на 10 кг
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