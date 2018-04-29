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Самая преданная фанатка Хабиба из США: «Полюбила MMA из-за Федора Емельяненко»
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Самая преданная фанатка Хабиба из США: «Полюбила MMA из-за Федора Емельяненко» 

SPORT24.ru 59 минут назад
11-летняя Кайли, которая является большой фанаткой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, а потому также известна как Мини-Хабиб, рассказала, что болела за россиянина Федора Емельяненко в его бою с американцем Фрэнком Миром в рамках четвертьфинальной стадии Гран-при тяжеловесов Bellator. Емельяненко одержал победу нокаутом уже на 48-й секунде боя.
«Я болела за Федора, всегда была его болельщицей. Благодаря нему я и заинтересовалась ММА. Сначала немного переживала, но в конце боя была очень рада за него. Впервые видела его улыбающимся, обычно он не показывает эмоций», — сказала Кайли в интервью корреспонденту Sport24.ru Екатерине Ардатовой.
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