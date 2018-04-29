Самая преданная фанатка Хабиба из США: «Полюбила MMA из-за Федора Емельяненко»

11-летняя Кайли, которая является большой фанаткой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова , а потому также известна как Мини-Хабиб, рассказала, что болела за россиянина Федора Емельяненко в его бою с американцем Фрэнком Миром в рамках четвертьфинальной стадии Гран-при тяжеловесов Bellator. Емельяненко одержал победу нокаутом уже на 48-й секунде боя.

«Я болела за Федора, всегда была его болельщицей. Благодаря нему я и заинтересовалась ММА. Сначала немного переживала, но в конце боя была очень рада за него. Впервые видела его улыбающимся, обычно он не показывает эмоций», — сказала Кайли в интервью корреспонденту Sport24.ru Екатерине Ардатовой.