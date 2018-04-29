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Федор Емельяненко поблагодарил семью, тренеров и болельщиков после победы над Миром
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Федор Емельяненко поблагодарил семью, тренеров и болельщиков после победы над Миром 

ТАСС 29 апреля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко поблагодарил семью, тренеров и болельщиков за поддержку в поединке с американцем Фрэнком Миром и назвал свою победу общей. Об этом говорится в заявлении спортсмена, которое ТАСС предоставила его пресс-служба.
В воскресенье Емельяненко в первом раунде нокаутировал Мира, следующим соперником россиянина будет американец Чейл Соннен.
"Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня, — отметил Емельяненко. — Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки, слава богу, мы победили".
Соннен в четвертьфинале Гран-при Bellator победил американца Куинтона Джексона. Всего на счету 41-летнего спортсмена 30 побед и 15 поражений в ММА.
ТАСС: последние новости
Россиянин Магомедшарипов планирует провести следующий поединок на турнире UFC в России СМИ: Федор Емельяненко был допрошен в США представителями ФБР Емельяненко нокаутировал Мира, одержав одну из самых быстрых побед в карьере
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