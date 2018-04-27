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Фрэнк Мир: «Мне нравится Путин, думаю, и русским он тоже нравится»
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Фрэнк Мир: «Мне нравится Путин, думаю, и русским он тоже нравится» 

Sports.ru 27 апреля 2018
Тяжеловес Bellator Фрэнк Мир рассказал, как относится к России и Чеченской Республике.
«Россия — та же Америка, только вы говорите на другом языке. Мне нравится Путин, думаю, и русским он тоже нравится. Считаю его умным лидером, он ставит Россию превыше всего. Думаю, он очень уважаем в вашей стране.
Мне многое нравится в России, но особенно Чечня, я большой фанат чеченцев. Они уважительно относятся к гостям, к старикам и женщинам. Грозный для меня — очень безопасное место, мне там комфортно. Там будет шоу ACB летом, хочу взять туда жену с детьми. Я попытался объяснить, насколько мусульманская культура там теплая, насколько бережно они принимают гостей, что ей не о чем волноваться, она будет под надёжной защитой», — сказал Мир.
29 апреля Фрэнк Мир встретится с Федором Емельяненко в рамках Гран-при-тяжеловесов Bellator.
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