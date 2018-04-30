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Названо место проведения боя Нурмагомедов-Макгрегор
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Президент UFC назвал место проведения боя между Нурмагомедовым и Макгрегором 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Коллаж — karate.ru
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться только в США. Об этом сообщает "ТАСС".
"Если вы проводите такой большой бой, то это нужно делать в Лас-Вегасе. Хабиб когда-нибудь будет драться в России, но не в этом случае. Это слишком большой бой, он должен пройти в Лас-Вегасе". — слова Уайта приводит TMZ.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. А Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в начале апреля, когда победил американца Эла Яквинту. Всего на счету россиянина 26 побед и ни одного поражения в ММА.
Ранее Нурмагомедов заявил о готовности подраться с Макгрегором во дворе.
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