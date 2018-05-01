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UFC: Джуниор дос Сантос вернётся в июле, соперник — Благой Иванов
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UFC: Джуниор дос Сантос вернётся в июле, соперник — Благой Иванов 

Vringe.com 19 минут назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Джуниор дос Сантос (18-5) вернётся в октагон 14 июля в рамках турнира UFC Fight Night 133 в Бойсе (США), а его соперником станет экс-чемпион WSOF болгарин Благой Иванов (16-1), для которого это будет дебют в крупнейшем мировом промоушене. Об этом сообщает ESPN.com.
Дос Сантос не выступает с мая 2017 года, когда потерпел досрочное поражение в первом раунде от действующего чемпиона Стипе Миочича. В августе Джуниор провалил допинг-тест, но на прошлой неделе стало известно, что Антидопинговая ассоциация США сократила срок его дисквалификации до полугода, поскольку выяснилось, что запрещённое вещество (гидрохлоротиазид) попало в организм бойца с аптечной добавкой.
Начиная с 2012 года Дос Сантос одержал четыре победы и столько же раз покидал клетку побеждённым.
Иванов идёт на полосе из пяти побед и не проигрывает с мая 2014 года, когда его «задушил» во втором раунде Александр Волков.
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