Американский боец Мир назвал Федора Емельяненко опасным соперником в стойке и борьбе

Четвертьфинальный поединок Гран-при за чемпионский пояс организации Bellator в тяжелом весе между спортсменами пройдет 28 апреля в Роузмонте (США, штат Иллинойс).

"Я тщательно готовился к бою против Федора и сейчас чувствую себя хорошо, — сказал Мир. — Честно говоря, я не слышал о том, что Федор не борется в последнее время. Я как раз думаю, что он опасен как в стойке, так и в партере. Я бы хотел победить, не существенно важно, как конкретно это произойдет".

На счету 41-летнего Емельяненко 36 побед и пять поражений в ММА. В активе 38-летнего Мира, который не выступал с 2016 года из-за дисквалификации за допинг, 18 побед и 11 поражений.