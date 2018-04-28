Американский боец Мир назвал Федора Емельяненко опасным соперником в стойке и борьбе 

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко является опасным соперником как в борьбе, так и в стойке, а поединок с ним станет серьезным испытанием. Об этом ТАСС заявил соперник россиянина по бою в организации Bellator, американец Фрэнк Мир.
Четвертьфинальный поединок Гран-при за чемпионский пояс организации Bellator в тяжелом весе между спортсменами пройдет 28 апреля в Роузмонте (США, штат Иллинойс).
"Я тщательно готовился к бою против Федора и сейчас чувствую себя хорошо, — сказал Мир. — Честно говоря, я не слышал о том, что Федор не борется в последнее время. Я как раз думаю, что он опасен как в стойке, так и в партере. Я бы хотел победить, не существенно важно, как конкретно это произойдет".
На счету 41-летнего Емельяненко 36 побед и пять поражений в ММА. В активе 38-летнего Мира, который не выступал с 2016 года из-за дисквалификации за допинг, 18 побед и 11 поражений.