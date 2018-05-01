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Будущий соперник Емельяненко заявил о подставных боях в Pride
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Будущий соперник Емельяненко заявил о подставных боях в Pride 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Чейл Соннен заявил о подставных боях в Pride. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Бои в Pride были фальшивкой. Я всегда это говорил. Не зря же эти парни набивали себе результат 22 победы без поражений в Японии, а потом не могли никого победить в Америке.
У судей там был наушник, им давали указания. Они все куплены. Я не верю ни одному результату боя в Японии", — цитирует Соннена ESPN.
Также боец поделился о своем отношении к сопернику Федору Емельяненко.
"У Федора много силы в ударах. Я, например, родился без этой силы. Я видел, как он тренируется и делает многие вещи так, как их делать не стоило бы. Тем не менее он очень и очень особенный спортсмен", — заявил Соннен.
Ранее сообщалось, что полуфинал Bellator между Федором Емельяненко и Сонненом запланирован на сентябрь.
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