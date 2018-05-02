Леснар и Роузи стали самыми высокооплачиваемыми бойцами WWE

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи стала самой высокооплачиваемой спортсменой в рестлинге. По данным Mirror, в нынешнем году базовый оклад Роузи в WWE составляет $ 1,5 млн Ближайшая к ней соперница — Шарлотт Флейр — за год получит $ 550 тыс.

Среди мужчин самым высокооплачиваемым также является экс-чемпион UFC Брок Леснар . За 2018 год он заработает на меньше $ 12 млн Всего 16 мужчин в WWE зарабатывают $ 1 млн и больше.

Роузи покинула UFC после двух поражений подряд, которые потерпела в 2016 году. Леснар в последнем поединке в UFC был уличен в употреблении допинга и дисквалифицирован.