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Леснар и Роузи стали самыми высокооплачиваемыми бойцами WWE
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Леснар и Роузи стали самыми высокооплачиваемыми бойцами WWE 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи стала самой высокооплачиваемой спортсменой в рестлинге. По данным Mirror, в нынешнем году базовый оклад Роузи в WWE составляет $ 1,5 млн Ближайшая к ней соперница — Шарлотт Флейр — за год получит $ 550 тыс.
Среди мужчин самым высокооплачиваемым также является экс-чемпион UFC Брок Леснар. За 2018 год он заработает на меньше $ 12 млн Всего 16 мужчин в WWE зарабатывают $ 1 млн и больше.
Роузи покинула UFC после двух поражений подряд, которые потерпела в 2016 году. Леснар в последнем поединке в UFC был уличен в употреблении допинга и дисквалифицирован.
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