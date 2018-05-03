Ещё
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Стрингер / РИА Новости
Украинские борцы поехали на чемпионат Европы, который проходит в российском Каспийске, вопреки позиции государства. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook.
По его словам, поездка борцов в Россию не финансируется министерством спорта Украины. «Предупреждаю всех, что мы будем жестко отслеживать такие самовольные путешествия на предмет возможного нарушения трудового законодательства спортсменами и тренерами», — написал Жданов.
Ранее, 28 апреля, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что ему запретили ехать на чемпионат Европы. Он отметил, что в случае отказа от соревнований Украины может не отобраться на первенство мира и вместе с тем потерять олимпийскую лицензию.
17 апреля Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе в Каспийске вопреки отказу украинских властей от участия в соревнованиях, проходящих в России.
13 марта власти Украины объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака, бойкот будет снят, когда улучшится общая политическая ситуация.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии11  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»17
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день13
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение