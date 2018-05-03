Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов

Украинские борцы поехали на чемпионат Европы, который проходит в российском Каспийске, вопреки позиции государства. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

По его словам, поездка борцов в Россию не финансируется министерством спорта Украины. «Предупреждаю всех, что мы будем жестко отслеживать такие самовольные путешествия на предмет возможного нарушения трудового законодательства спортсменами и тренерами», — написал Жданов.

Ранее, 28 апреля, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что ему запретили ехать на чемпионат Европы. Он отметил, что в случае отказа от соревнований Украины может не отобраться на первенство мира и вместе с тем потерять олимпийскую лицензию.

17 апреля Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе в Каспийске вопреки отказу украинских властей от участия в соревнованиях, проходящих в России.

13 марта власти Украины объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака, бойкот будет снят, когда улучшится общая политическая ситуация.