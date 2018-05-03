Забыть о Хабибе: Кевин Ли хочет в клетку к Нэйту Диасу

Накануне стало известно, что популярный американский легковес Нэйт Диас (19-11) может вернуться в дело после 2-летнего перерыва 4 августа на турнире UFC 224 в Лос-Анджелесе (США). Прознав об этом, его соотечественник Кевин Ли (17-3) переключил внимание с действующего чемпиона Хабиба Нурмагомеова на Нэйта, предложив свою кандидатуру в соперники.

«Переключая фокус на Нэйта. Думаю, мы должны устроить этот бой, — заявил Кевин на MMA Tonight. — Однажды он уже от меня удрал. Я собираюсь немного попутешествовать и посмотреть мир, но когда я вернусь, мы должны драться с Нэйтом. Тем более, Дастин Порье и Эдди Альварес проведут реванш (на UFC on Fox 30). Мы ещё посмотрим, но пока всё моё внимание на Нэйте».

Напомним, что в августе 2016 года Диас проиграл по очкам в реванше с Конором Макгрегором и с тех пор не выходил в клетку.

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