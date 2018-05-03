Ещё
Забыть о Хабибе: Кевин Ли хочет в клетку к Нэйту Диасу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Забыть о Хабибе: Кевин Ли хочет в клетку к Нэйту Диасу 

Vringe.com 22 минуты назад
Фото: Vringe.com
Накануне стало известно, что популярный американский легковес Нэйт Диас (19-11) может вернуться в дело после 2-летнего перерыва 4 августа на турнире UFC 224 в Лос-Анджелесе (США). Прознав об этом, его соотечественник Кевин Ли (17-3) переключил внимание с действующего чемпиона Хабиба Нурмагомеова на Нэйта, предложив свою кандидатуру в соперники.
«Переключая фокус на Нэйта. Думаю, мы должны устроить этот бой, — заявил Кевин на MMA Tonight. — Однажды он уже от меня удрал. Я собираюсь немного попутешествовать и посмотреть мир, но когда я вернусь, мы должны драться с Нэйтом. Тем более, Дастин Порье и Эдди Альварес проведут реванш (на UFC on Fox 30). Мы ещё посмотрим, но пока всё моё внимание на Нэйте».
Напомним, что в августе 2016 года Диас проиграл по очкам в реванше с Конором Макгрегором и с тех пор не выходил в клетку.
Читайте также: Кевин Ли готов избить Нурмагомедова за долю гонорара Макгрегора
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Жакаре Соуза заявил, что выиграет два боя и станет чемпионом UFC Может ли Емельяненко выиграть Гран-при Bellator? Отвечает Шлеменко У него на лбу будут чужие шары — Ковингтон предсказал судьбу Хабиба в новом весе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов32
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна3
Судью сняли с матча «Тосно» — «Динамо»
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Конте определился со своим будущим
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение