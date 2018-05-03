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Боец ММА показательно удушила американского военного
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Боец ММА показательно удушила американского военного 

Lenta.ru 1 час назад
Боец смешанного стиля (ММА) Пейдж ВанЗант во время выступления перед американскими военными показала на одном из добровольцев, как проводить удушающий прием. Об этом сообщает TMZ.
ВанЗант попросила одного из присутствовавших на демонстрации военных подняться на сцену, чтобы на нем провести удушение. Комментируя свои движения, спортсменка обхватила мужчину за шею, после чего он упал на пол, потеряв сознание. Стоявший с ней на сцене боец Макс Холлоуэй подбежал к военному, который спустя несколько секунд сумел подняться на ноги.
10 апреля портал Mmafighting опубликовал выдержки из автобиографии ВанЗант, в которой она раскрыла детали изнасилования. Спортсменка описала, как на одной из вечеринок в штате Орегон молодые люди напоили ее, после чего некоторые из них надругались над ней.
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